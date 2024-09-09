Украинский лидер Владимир Зеленский смог объединить страну лишь в ненависти к нынешним властям. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Зеленскому удалось то, что не удавалось ни одному президенту Украины: объединить страну. Правда, объединил он ее в ненависти к существующей власти», — подчеркнул он.

До этого журнал The National Interest отмечал, что провал атаки ВСУ на Курскую область может вылиться в серьезное недовольство действиями Зеленского на Украине, в стране уже многие крайне разочарованы его шагами во время контрнаступления в прошлом году и провала на фронте зимой 2023 и 2024 годов.

Сообщалось, что первые два «удара» по позициям Зеленского состояли в провале летнего контрнаступления 2023 года, а также неудачной кампанией зимы 2023-2024 гг. с потерей ВСУ Авдеевки.

Как написало издание, многие жители Украины связывают упомянутые провалы Киева с именем президента страны, в связи с чем «украинский гнев на Зеленского рискует стать критическим».

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