Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-премьер Украины заявил, что Зеленский объединил страну в ненависти к себе

Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский объединил страну лишь в ненависти к себе

close
Gleb Garanich/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский смог объединить страну лишь в ненависти к нынешним властям. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Зеленскому удалось то, что не удавалось ни одному президенту Украины: объединить страну. Правда, объединил он ее в ненависти к существующей власти», — подчеркнул он.

До этого журнал The National Interest отмечал, что провал атаки ВСУ на Курскую область может вылиться в серьезное недовольство действиями Зеленского на Украине, в стране уже многие крайне разочарованы его шагами во время контрнаступления в прошлом году и провала на фронте зимой 2023 и 2024 годов.

Сообщалось, что первые два «удара» по позициям Зеленского состояли в провале летнего контрнаступления 2023 года, а также неудачной кампанией зимы 2023-2024 гг. с потерей ВСУ Авдеевки.

Как написало издание, многие жители Украины связывают упомянутые провалы Киева с именем президента страны, в связи с чем «украинский гнев на Зеленского рискует стать критическим».

Ранее Дотком объяснил, почему Зеленскому запрещают вести переговоры с РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами