РИА Новости назвали страну, где может пройти вторая конференция по Украине

Вторая конференция по урегулированию конфликта на Украине может пройти в Саудовской Аравии, точное место еще не определено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Турции.

«Нет, не определено. Это один из вариантов», — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать слова главы МИД Италии, вице-премьера Антонио Таяни, который назвал Саудовскую Аравию возможным местом проведения соответствующей встречи.

15-16 июня в Швейцарии состоялся первый саммит по Украине, в котором приняли участие представители 92 стран. Российскую сторону не пригласили на него.

5 сентября украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев рассчитывает на участие Москвы во второй мирной конференции по урегулированию конфликта.

6 сентября в ходе встречи контактной группы по вопросам обороны на базе Рамштайн он заявил о необходимости завершить конфликт текущей осенью.

Ранее сообщалось, что Италия и Швейцария собираются привлечь Россию ко второму саммиту по Украине.