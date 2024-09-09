США боятся последствий полномасштабного конфликта с Россией, из-за чего запрещают Украине наносить удары вглубь российской территории. Об этом РИА Новости заявил американский журналист Джексон Хинкл.

«Если спровоцировать начало Россией полномасштабной войны, это будет конец. НАТО, конечно, придется вступить, и, думаю, будет не тот результат, которого некоторые в Вашингтоне могут ждать от конфликта между РФ и НАТО», — сказал Хинкл.

Журналист добавил, что в конфликт России и США могут вступить Китай и Ближний восток. Подобная ситуация, по словам Хинкла, будет не в пользу Запада, поэтому Вашингтон не станет идти на подобные риски.

До этого Хинкл заявил, что в США недовольны безумной политикой властей Украины и украинского президента Владимира Зеленского. По мнению журналиста, правительство республики «делает безумные вещи», считая, что может действовать без каких-либо последствий.

Ранее американский журналист рассказал о «большой войне» с Россией при Трампе.