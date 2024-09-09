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В Госдуме оценили слова Шольца о переговорах с Россией

Депутат ГД Белик: слова Шольца о переговорах с РФ стоит воспринимать как уловку

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Johanna Geron/Reuters

Заявление канцлера Германии Олафа Шольца об участии РФ в мирной конференции по Украине нужно воспринимать как уловку. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«Слова Шольца стоит воспринимать как очередную уловку», — подчеркнул он.

По мнению Белика, сейчас Западу не нужны переговоры, поскольку американские корпорации зарабатывают миллиарды долларов на поставках оружия Киеву, а Европа находится в подчиненном положении и не имеет права независимого голоса.

До этого Шольц заявлял, что Россия должна принять участие в следующей конференции по урегулированию украинского кризиса. По его словам, сейчас необходимо обсуждать, как можно прийти к миру на Украине как можно быстрее. Поэтому необходимо провести еще одну конференцию по украинскому кризису.

Ранее в Турции рассказали, при каких обстоятельствах Киев пойдет на переговоры с РФ.

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