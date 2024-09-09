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Журналист объяснил, почему США не разрешают Украине бить по России

Журналист Хинкл: США не разрешают ВСУ бить вглубь РФ, боясь конфликта с Россией

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Tobias SCHWARZ/Reuters

Разрешение Киеву наносить удары вглубь российской территории западным оружием может обернуться глобальным конфликтом, поэтому США не дают Украине такой возможности. Об этом в беседе с РИА Новости заявил американский журналист Джексон Хинкл.

«Если спровоцировать начало Россией полномасштабной войны, это будет конец», — подчеркнул журналист.

По его мнению, в случае полномасштабного конфликта между Россией и США Китай и страны Ближнего Востока также будут вовлечены в противостояние. Вашингтон в этой связи «не хочет себя испытывать», добавил Хинкл.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил об отсутствии консенсуса с западными партнерами по поводу снятия ограничений на удары по России. Президент Украины на базе «Рамштайн» в Германии вновь попросил союзников разрешить ВСУ бить западным оружием вглубь территории противника, мотивируя это тем, что конфликт так может завершиться до зимы. В том числе Зеленский говорил о своем желании «ударить по Кремлю». В России считают здравой идею о завершении конфликта до зимы, но уточнили, что для этого Украине необходимо выполнить условия, которые называл ранее Владимир Путин.

Ранее экс-аналитик ЦРУ заявил о боязни США получить ответ за поставку дальнобойных ракет ВСУ.

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