Бывший посол США в Афганистане в 2021 году подделал тест на COVID, чтобы улететь домой

Исполнявший обязанности посла США в Афганистане Росс Уилсон в 2021 году во время вывода американских военных из страны подделал свой положительный тест на коронавирус, чтобы иметь возможность улететь обратно в Соединенные Штаты. Об этом в беседе с американским порталом Axios заявил председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Майкл Маккол.

«Посол Уилсон поручил одному из своих сотрудников подделать тест на COVID, чтобы иметь возможность немедленно вылететь обратно в Соединенные Штаты», — подчеркнул он.

Политик отметил, что Уилсон якобы поручил своему помощнику скрыть тот факт, что его тест на COVID оказался положительным, чтобы он мог вылететь обратно в США из Дохи после эвакуации в нарушение ограничений на поездки в США.

Кроме того, как сообщает Axios, Маккол также раскритиковал общую политику администрации Байдена по выводу войск.

До этого республиканцы в палате представителей США обрушились с критикой на президента Джо Байдена и его администрацию за «хаотичный» вывод американских военных из Афганистана в 2021 году.

Ранее сообщалось, что в США намерены расширить расследование о выводе войск из Афганистана.