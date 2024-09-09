МИД Китая раскрыл приоритет внешней политики Пекина

Китай считает Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) приоритетом внешней политики Пекина. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун, передает РИА Новости.

«Китай является одним из государств-основателей ШОС и всегда считал организацию приоритетом своей внешней политики», — подчеркнул он.

По мысли Суня, ШОС в рамках современных международных отношений должна отстаивать основы общей и устойчивой безопасности.

До этого сообщалось, что спецслужбы СНГ и ШОС впервые провели совместные конференции. Участники обсудили вопросы международного сотрудничества в области контртерроризма и меры по улучшению научно-образовательной базы антитеррористической деятельности, добавили в содружестве.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не будет делать выбор между ЕС и ШОС.