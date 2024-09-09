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МИД Китая раскрыл приоритет внешней политики Пекина

Замглавы МИД Китая Сунь назвал ШОС приоритетом внешней политики

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Depositphotos

Китай считает Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) приоритетом внешней политики Пекина. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун, передает РИА Новости.

«Китай является одним из государств-основателей ШОС и всегда считал организацию приоритетом своей внешней политики», — подчеркнул он.

По мысли Суня, ШОС в рамках современных международных отношений должна отстаивать основы общей и устойчивой безопасности.

До этого сообщалось, что спецслужбы СНГ и ШОС впервые провели совместные конференции. Участники обсудили вопросы международного сотрудничества в области контртерроризма и меры по улучшению научно-образовательной базы антитеррористической деятельности, добавили в содружестве.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не будет делать выбор между ЕС и ШОС.

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