В Белоруссии заявили о крупной группировке ВС Польши на границе

Польша развернула группировку вооруженных сил численностью до 17 тысяч человек вблизи границы с Белоруссией, при этом восемь тысяч военных находятся непосредственно «у рубежей», сообщил госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович журналу «Национальная оборона».

«В Польше под предлогом усиления ее охраны развернута группировка в рамках операции «Безопасное Подлясье» численностью до 17 тыс. человек, в том числе 8 тыс. непосредственно у наших рубежей», — подчеркнул он.

По словам Вольфовича, Польша совместно с Литвой, Латвией и Эстонией продолжают политику нагнетания обстановки на границе с Белоруссией. В Польше, по информации госсекретаря СБ Белоруссии, на данный момент увеличилось количество танков и боевых машин.

До этого Вольфович также сообщал, что охрана и оборона государственной границы на юге Белоруссии усилена, войска укрепляют оборону, чтобы исключить возможность внезапного нападения.

Он заявил, что граница усилена в том числе путем отмобилизования и развертывания дополнительных соединений и воинских частей ВС, других войск и воинских формирований.

Ранее в Совфеде заявили, что Белоруссию не смогут втянуть в военное противостояние с Украиной.