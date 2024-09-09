Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии заявили о крупной группировке ВС Польши на границе

Совбез Белоруссии: Польша развернула у границы группировку в 8 тысяч бойцов

close
Artur Widak/Global Look Press

Польша развернула группировку вооруженных сил численностью до 17 тысяч человек вблизи границы с Белоруссией, при этом восемь тысяч военных находятся непосредственно «у рубежей», сообщил госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович журналу «Национальная оборона».

«В Польше под предлогом усиления ее охраны развернута группировка в рамках операции «Безопасное Подлясье» численностью до 17 тыс. человек, в том числе 8 тыс. непосредственно у наших рубежей», — подчеркнул он.

По словам Вольфовича, Польша совместно с Литвой, Латвией и Эстонией продолжают политику нагнетания обстановки на границе с Белоруссией. В Польше, по информации госсекретаря СБ Белоруссии, на данный момент увеличилось количество танков и боевых машин.

До этого Вольфович также сообщал, что охрана и оборона государственной границы на юге Белоруссии усилена, войска укрепляют оборону, чтобы исключить возможность внезапного нападения.

Он заявил, что граница усилена в том числе путем отмобилизования и развертывания дополнительных соединений и воинских частей ВС, других войск и воинских формирований.

Ранее в Совфеде заявили, что Белоруссию не смогут втянуть в военное противостояние с Украиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами