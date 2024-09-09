Эксперт рассказал, почему Турция «обязательно» выйдет из НАТО

Турция «обязательно выйдет» из НАТО на фоне ее движения к интеграции в БРИКС, политика Анкары отличается от линии Североатлантического альянса. Об этом в беседе с РИА Новости заявил аналитик Серхат Латифоглу.

«Турция подключится к БРИКС. Такое намерение имеется. Это будет беспрецедентный пример, когда страна НАТО будет членом БРИКС», - подчеркнул он.

Аналитик добавил, что Турция «обязательно выйдет» из Североатлантического альянса, поскольку уже сейчас видно, что Анкара в рамках военно-политического блока придерживается отличной от остальных членов НАТО политики.

До этого американский журналист Джексон Хинкл заявлял, что Вашингтон напуган тем, что Турция, ключевой участник блока НАТО, стремится вступить в БРИКС.

При этом журналист также добавил, что сам поверит во вступление страны в БРИКС, только когда оно произойдет по факту.

2 сентября агентство Bloomberg опубликовало информацию о том, что Турция официально направила заявку на вступление в существующий с 2006 года альянс БРИКС. Сейчас в объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Ранее политолог назвал последствия вступления Турции в БРИКС.