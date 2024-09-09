Маск признался, что забывает, что Байден все еще руководит США

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что все время забывает, что Соединенными Штатами все еще технически руководит Джо Байден. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Я постоянно забываю, что Байден все еще технически руководит страной», — написал он.

7 сентября глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что в случае прихода к власти в США кандидата на пост президента от демократов Камалы Харрис Илон Маск может оказаться первым, кого Белый дом подвергнет цензуре.

Днем ранее Маск заявил, что посчитал интересными слова президента России Владимира Путина о том, что Москва будет поддерживать Камалу Харрис на выборах в США.

В конце августа Маск заявил, что члены Демократической партии в США стали левыми сторонниками авторитарной власти.

Ранее Маск рассказал о своем желании взять интервью у Харрис.