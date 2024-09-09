Песков анонсировал встречу Путина с избранными губернаторами

Президент России Владимир Путин после выборов в российских регионах традиционно проведет встречу с избранными губернаторами. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Традиционно она проходит, будет и на этот раз», — отметил представитель Кремля.

Он уточнил, что о дате встречи будет сообщено дополнительно.

С 6 по 8 сентября в России прошли выборы различного уровня.

В воскресенье, 9 сентября, в заявлении рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) назвали выборы в РФ состоявшимися. Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов поздравил граждан страны с тем, что в РФ прошли выборы «без эксцессов, без ЧП».

Накануне стало известно, что действующие губернаторы одерживают победу на всех выборах в регионах РФ.

Ранее в Думе заявили о неудачах Запада в попытках повлиять на выборы в РФ.