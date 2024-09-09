Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врио губернатора Беспрозванных одерживает победу на выборах в Калининградской области

Врио губернатора Калининградской области Беспрозванных побеждает на выборах

close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Временно исполняющий обязанности главы администрации Калининградской области Алексей Беспрозванных одерживает победу на губернаторских выборах после обработки 100% протоколов. Об этом со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии РФ сообщает ТАСС.

Беспрозванных набрал 76,55% голосов избирателей. На втором месте находится представляющий ЛДПР Евгений Мишин с 9,51% голосов. У Максима Буланова из КПРФ — 6,57% голосов и третье место. Список претендентов замыкает кандидат от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Юрий Шитиков с 5,87% голосов.

В заявлении рабочей группы Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) говорилось, что выборы в субъектах РФ состоялись, прошли без нарушений, которые могли бы серьезно повлиять на их результаты.

Накануне стало известно, что действующие губернаторы одерживают победу на всех выборах в российских регионах.

Ранее в Думе заявили о неудачах Запада в попытках повлиять на выборы в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами