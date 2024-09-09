Врио губернатора Беспрозванных одерживает победу на выборах в Калининградской области

Временно исполняющий обязанности главы администрации Калининградской области Алексей Беспрозванных одерживает победу на губернаторских выборах после обработки 100% протоколов. Об этом со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии РФ сообщает ТАСС.

Беспрозванных набрал 76,55% голосов избирателей. На втором месте находится представляющий ЛДПР Евгений Мишин с 9,51% голосов. У Максима Буланова из КПРФ — 6,57% голосов и третье место. Список претендентов замыкает кандидат от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Юрий Шитиков с 5,87% голосов.

В заявлении рабочей группы Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) говорилось, что выборы в субъектах РФ состоялись, прошли без нарушений, которые могли бы серьезно повлиять на их результаты.

Накануне стало известно, что действующие губернаторы одерживают победу на всех выборах в российских регионах.

Ранее в Думе заявили о неудачах Запада в попытках повлиять на выборы в РФ.