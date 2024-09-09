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Шольца призвали покаяться перед Россией и ее гражданами

Шеремет призвал Шольца покаяться перед РФ за разжигание конфликта на Украине

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Liesa Johannssen/Reuters

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал канцлера Германии Олафа Шольца покаяться перед Россией и ее гражданами за разжигание украинского конфликта и поставки оружия Киеву. Его слова передает РИА Новости.

Он заявил, что именно с подачи Шольца народ Германии оказался втянутым в спонсирование ВСУ и противостояние с РФ. Шеремет также выразил мнение, что режим Владимира Зеленского после обстрелов российских территорий может спасти только капитуляция.

9 сентября Шольц заявил, что Россия должна принять участие в следующей конференции по урегулированию украинского кризиса. По его словам, сейчас необходимо обсуждать, как можно прийти к миру на Украине как можно быстрее. Поэтому необходимо провести еще одну конференцию по украинскому кризису. Он отметил, что аналогичной позиции придерживается президент Украины Владимир Зеленский.

23 августа председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что политика Шольца по поддержке конфликта на Украине, а именно поставки оружия и предоставление финансовой помощи Киеву, показывает, что «сторонники нацизма» могут втянуть Германию в новую войну.

Ранее Шольц пообещал сделать все, чтобы наказать виновников подрыва «Севпотоков».

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