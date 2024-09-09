Алаудинов заявил о другом уровне развития России

Россия уже находится на другом уровне своего развития, нежели в начале СВО. Такое мнение высказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в своем Telegram-канале.

Он поздравил граждан страны с тем, что в РФ прошли выборы руководителей разных регионов, «без эксцессов, без ЧП».

«Это говорит о том, что Россия все-таки уже находится на другом уровне своего развития, нежели в начале СВО», — отметил командир спецназа «Ахмат».

В воскресенье, 9 сентября, в заявлении рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) назвали выборы в РФ состоявшимися.

Накануне стало известно, что действующие губернаторы одерживают победу на всех выборах в регионах РФ.

Ранее в Думе заявили о неудачах Запада в попытках повлиять на выборы в РФ.