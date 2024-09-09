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МИД Украины отозвал временного поверенного в Грузии из-за «непонимания реалий»

Киев отозвал главу посольства в Грузии из-за «непонимания реалий дипломатии»

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Vesa Moilanen/IMAGO/Global Look Press

Новый глава МИД Андрей Сибига сообщил об отзыве временного поверенного Украины в Грузии, пишет «Страна.ua».

Деятельностью посольства там руководил Михаил Харишин. Причиной его отставки Сибига назвал «полное непонимание реалий дипломатии страны, которая воюет».

Министр также призвал послов и консулов Украины не дожидаться указаний из центра и занимать «проактивную позицию».

В последнее время представители правящей партии «Грузинская мечта» сделали несколько антиукраинских заявлений. Так, премьер страны и председатель партии Ираклий Кобахидзе призвал Киев пересмотреть «недружественное решение» об отзыве своего посла из Тбилиси. Кроме того, в «Грузинской мечте» утверждали, что Запад, Украина и грузинская оппозиция намерены втянуть Грузию в войну против России, а также заявляли о подготовке госпереворота с участием воевавших в Украине на стороне ВСУ граждан республики.

Ранее Армения отказалась поддержать расследование МУС по Украине.

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