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Харрис рассказала о готовности к дебатам с Трампом

Харрис заявила, что готова к телевизионным дебатам с Трампом

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Kevin Lamarque, Jeenah Moon/Reuters

Вице-президент США, кандидат в президенты страны от Демократической партии Камала Харрис заявила о готовности к телевизионным дебатам со своим республиканским оппонентом Дональдом Трампом. Об этом, ссылаясь на журналистов пресс-пула Белого дома, сообщает ТАСС.

Харрис, отвечая в воскресенье на вопросы журналистов, заявила, что готова провести дебаты с Трампом. При этом вице-президент подняла вверх большой палец.

Результаты последнего опроса, проведенного американской газетой New York Times и институтом Siena College, показали, что Трамп и Харрис имеют почти одинаковый уровень поддержки среди избирателей в США. Согласно исследованию, рейтинг Трампа составляет 48%, а Харрис — 47%.

10 сентября состоятся первые дебаты кандидатов в президенты США. Они пройдут на площадке телеканала ABC News. Трамп назвал телеканал «самым грязным и нечестным», однако отметил, что его заверили, что полемика будет честной и равной, а стороны не получат вопросы заранее.

Ранее Хиллари Клинтон посоветовала Харрис напугать Трампа.

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