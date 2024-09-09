Шольц заявил о необходимости приглашения России на мирную конференцию по Украине

Россия должна принять участие в следующей конференции по урегулированию украинского кризиса. Об этом в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил глава правительства ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, сейчас необходимо обсуждать, как можно прийти к миру на Украине как можно быстрее. Поэтому необходимо провести еще одну конференцию по украинскому кризису.

Шольц подчеркнул, что в конференции должна принять участие и Россия. Он отметил, что аналогичной позиции придерживается президент Украины Владимир Зеленский.

6 сентября министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован за столом переговоров. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции на военной базе Рамштайн в Германии по итогам прошедшего там очередного заседания группы по координации поставок оружия Киеву, созданной западными странами.

Ранее в Турции рассказали, при каких обстоятельствах Киев пойдет на переговоры с Москвой.