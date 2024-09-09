В СПЧ назвали выборы в РФ состоявшимися

Выборы в субъектах РФ состоялись, прошли без нарушений, которые могли бы серьезно повлиять на их результаты. Об этом сообщается в заявлении рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), передает ТАСС.

«Избирательные права граждан и кандидатов соблюдались в соответствии с действующим законодательством», — уточнили в сообщении.

В СПЧ напомнили, что мониторинговая группа по выборам начала свою деятельность с момента официального объявления выборов. Ее члены уже посетили около 200 участковых избирательных комиссий в девяти субъектах РФ. В том числе: на Алтае, в Башкортостане, в Курской области.

Накануне стало известно, что действующие губернаторы одерживают победу на всех выборах в регионах РФ.

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, явка на платформе дистанционного электронного голосования составила 90%.

Ранее в Думе заявили о неудачах Запада в попытках повлиять на выборы в РФ.