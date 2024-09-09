Собянин заявил, что явка на выборы в Москве превысила 40%

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале подвел итоги выборов в Мосгордуму и выборов муниципальных депутатов ТиНАО (Троицкого и Новомосковского административных округов) и района Куркино.

По его словам, голосование прошло штатно, несмотря на более чем 300 кибератак.

«В результате явка превысила 40%, что в два раза больше, чем на предыдущих выборах в МГД в 2019 году. Около полутора миллионов москвичей пришли впервые на выборы», — сообщил чиновник.

Он сделал вывод о том, что новации, в том числе современные системы голосования, вовлекают большое число людей в выборы органов власти и доказывают свою эффективность.

Выборы в Мосгордуму проходили с 6 по 8 сентября. В столице открылись 1440 избирательных участков, на которых можно проголосовать с 8:00 до 20:00 в течение трех дней. На выборы депутатов Мосгордумы выдвинулись 389 человек, зарегистрирован был 281 кандидат.

Ранее глава ЦИК удивилась, что во «всегда активной» Москве нет жалоб по выборам.