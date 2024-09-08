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В РФ возбудили пять уголовных дел из-за нарушений на выборах

Спикер МВД Дацко: в РФ возбудили пять уголовных дел из-за нарушений на выборах

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Дмитрий Дубов/РИА Новости

В РФ возбудили пять уголовных дел в связи с проведением выбором и избирательных кампаний. Об этом сообщил замглавы Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ Дмитрий Дацко на брифинге, передает ТАСС.

Большая часть из пяти дел связана с ложными сообщениями о минировании.

«Всего за период избирательной компании [поступило] около 900 сообщений. По всем организовано оперативное рассмотрение», — сообщил чиновник.

Отмечается, что среди этих 900 сообщений 300 — о правонарушениях.

До этого в МВД сообщили об отсутствии серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования на выборах в РФ.

С 6 по 8 сентября в регионах РФ проходит голосование на выборах местных властей разных уровней, включая законодательные органы регионов и муниципалитетов, а также глав субъектов.

Ранее глава ЦИК Памфилова поддержала недопуск одного из участников СВО к выборам.

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