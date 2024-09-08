Трамп и Харрис почти сравнялись по уровню поддержки среди избирателей

Кандидаты в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп и Камала Харрис имеют почти одинаковый уровень поддержки среди американских избирателей. Об этом говорят результаты опроса, проведенного The New York Times (NYT) и институтом Siena College.

Согласно исследованию, рейтинг Трампа составляет 48%, а Харрис — 47%.

«У господина Трампа, возможно, был тяжелый месяц после выхода президента (Джо Байдена из гонки) и на фоне всплеска ажиотажа, который Харрис принесла демократам, но опрос показывает, что его поддержка остается на удивление устойчивой», — говорится в материале.

В то же время Харрис опережает Трампа в трех из семи колеблющихся штатов, голоса которых, возможно, станут определяющими во время выборов.

10 сентября состоятся первые дебаты кандидатов в президенты США. Они пройдут на площадке телеканала ABC News. Трамп назвал телеканал «самым грязным и нечестным», однако отметил, что его заверили, что полемика будет честной и равной, а стороны не получат вопросы заранее.

Ранее Хиллари Клинтон посоветовала Харрис напугать Трампа.