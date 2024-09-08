Миронов открестился от письма с угрозами Псковскому избиркому

Председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», депутат Сергей Миронов сообщил, что не подписывал направленное в избирательную комиссию Псковской области письмо с угрозами, передает ТАСС.

Миронову пришлось сделать заявление, после того как во время включения в Центризбирком РФ председатель отделения ЦИК в Псковской области Игорь Сопов рассказал о получении письма с угрозами от имени депутата. Глава ЦИК Элла Памфилова подтвердила, что в нем содержались некорректные высказывания по отношению к избирательной системе.

«С 5 сентября нам начали поступать сигналы о том, что некоторые члены партии стали оказывать давление на председателей участковых комиссий, как раз ссылаясь на это письмо. Что там было? Там прямые угрозы, недвусмысленные вопросы, например: за что вас могут посадить в тюрьму, какое максимальное наказание грозит фальсификатору», — уточнила глава ЦИК.

Она рассказала, что после получения письма Центризбирком направил Миронову телеграмму с просьбой разобраться в ситуации.

«Элла Александровна Памфилова прислала мне телеграмму, такую, я бы сказал, жесткую. <…> Я такое письмо не подписывал. <…> Письмо за моей подписью не поступало, это ошибка аппарата», — заявил после произошедшего депутат.

Накануне Памфилова поручила направить обращение главе КПРФ Геннадию Зюганову из-за распространения некоторыми членами партии нарушающих закон методичек в помощь членам избирательной комиссии и наблюдателям. По ее словам, материалы представляют собой «трафареты жалоб», которыми, по ее мнению, хотят «завалить комиссии».

С 6 по 8 сентября в РФ проходит голосование на выборах различного уровня. В 21 регионе проходят прямые выборы губернаторов, в 13 регионах — выборы депутатов региональных парламентов и довыборы депутатов Госдумы.

Ранее глава ЦИК удивилась, что во «всегда активной» Москве нет жалоб по выборам.