В западных странах недостает того уровня прозрачности на выборах, который присутствует в российской избирательной системе, считает внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер. Об этом он заявил, сопровождая лидера ЛДПР Леонида Слуцкого на избирательный участок, де Голля цитирует пресс-центр партии.

«К сожалению, в западном мире, и, в частности, в моей стране, Франции, нет такого уровня легитимности, нет в целом такой прозрачной и справедливой системы организации выборов», — рассказал он.

Пьер де Голль заявил, что хочет, чтобы французский президент был так же честен со своим народом, как честен перед россиянами лидер РФ Владимир Путин. Он также выразил надежду, что народы России и Франции в будущем снова воссоединятся.

С 6 по 8 сентября в России проходят выборы различного уровня. Так, граждане участвуют в прямом голосовании за губернаторов 21 региона РФ, выборах депутатов Мосгордумы, а также довыборах депутатов Госдумы по трем одномандатным округам.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, жалоб на нарушения во время единого дня голосования мало, несмотря на то, что выборы проходят в экстраординарной ситуации. При этом она отметила небывалый рост числа инцидентов с некоторыми представителями «уважаемых партий».

Ранее Памфилова оценила идею участия в выборах с 16 лет.