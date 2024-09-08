Захарова сочла гнетущим смех Камалы Харрис

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла смех вице-президента США и кандидата на пост главы государства Камалы Харрис гнетущим. Так в беседе с журналистом Павлом Зарубиным она прокомментировала слова Владимира Путина о «заразительном смехе» Харрис, передает ТАСС.

Представитель МИД РФ напомнила о разнице между наполненным доброй энергетикой смехом и тем, который оказывает гнетущее впечатление.

«Есть смех заразительный, который действительно наполнен какой-то доброй энергетикой, а есть смех, который становится уже признаком чего-то нехорошего, такой гнетущий. Думаю, в этом контексте и было сказано», — сказала Захарова.

Во время выступления на Восточном экономическом форуме российский лидер Владимир Путин заявил, что кандидат в президенты США «заразительно смеется», что говорит о том, что у нее «все хорошо». Президент предположил, что в таком случае при победе на выборах она воздержится от новых санкций в адрес Москвы.

Путин также заявил, что Россия будет «поддерживать» кандидата на пост президента США от демократов Камалу Харрис на выборах в Соединенных Штатах в ноябре. Глава государства напомнил, что ранее «фаворитом» у России был президент США Джо Байден, однако его, как отметил Путин, «сняли» с президентской гонки.

Ранее Песков призвал «влюбиться» в смех Камалы Харрис.