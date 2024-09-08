Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыта тема грядущих переговоров премьера Британии и Байдена

Стармер намерен обсудить с Байденом стратегические вопросы по Украине

close
Claudia Greco/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в ходе своего грядущего визита в Вашингтон на следующей неделе обсудит с президентом США Джо Байденом оказание военной помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, ситуация на Украине «становится все более напряженной», как и ситуация на Ближнем Востоке. Стармер отметил, что до этого он уже провел несколько разговоров с глазу на глаз и по телефону с Байденом и другими лидерами стран НАТО.

Премьер Британии добавил, что во время своего визита в Вашингтон планирует обсудить «в более стратегическом ключе» ситуации на Украине и Ближнем Востоке. Стармер напомнил, что с учетом того, как развиваются конфликты в этих регионах, ближайшие месяцы «критически важны».

Британский премьер добавил, что хочет гарантировать «предоставление Украине необходимой поддержки», однако не стал уточнять, будет ли Стармер на встрече с Байденом призывать Вашингтон разрешить Киеву наносить удары вглубь российской территории.

Среди прочего политик заявил, что приостановка экспорта в Израиль некоторых британских видов вооружений на фоне конфликта в секторе Газа не привела к ухудшению отношений Великобритании с США.

До этого сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен 9-10 сентября посетит Великобританию. Он планирует обсудить с властями страны военное сотрудничество, а также оказание помощи Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее премьер Британии высказался об ударах Storm Shadow вглубь России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами