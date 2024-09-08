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Путин примет участие в военных учениях

Путин примет участие в военных учениях и проведет совещание с членами Совбеза

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Кадр из видео/Россия 24

Президент России Владимир Путин на этой неделе примет участие в военных учениях. Об этом сообщается в программе »Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.

Помимо этого, он проведет совещание с членами Совета безопасности (СБ) и правительства.

У главы государства также запланированы встречи по линии БРИКС.

7 сентября Путин принял участие в запуске ряда объектов инфраструктуры Москвы, а также в различных мероприятиях. Президент в рамках выступления в концертном зале «Зарядье» поздравил жителей столицы с Днем города.

8 сентября телеканал India Today со ссылкой на источники сообщил, что советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал посетит Россию с 10 по 11 сентября, где встретится с российским лидером для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Путина расцеловали в Ставропольском крае.

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