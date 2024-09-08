Орбан заявил, что миротворческая миссия Венгрии «еще не закончена»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что продолжает работу над миротворческой миссией по недопущению эскалации и урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью Telex.

В ходе беседы он напомнил, что после поездок в Москву и Киев он выдвигал лидерам Евросоюза свои идеи по урегулированию конфликта. По его словам, если бы Европа сделала «ряд вещей» в начале июля, то это могло бы предотвратить эскалацию. Сейчас ситуация гораздо хуже, чем была в тогда, указал Орбан.

Премьер Венгрии также заявил, что его миротворческая миссия «еще не закончена».

«Я работал над ней все лето, мы работаем на международном уровне. Появятся новые убедительные инициативы, некоторые из них можно будет увидеть уже в сентябре. Нужно работать над этим», – заверил Орбан.

В июле премьер-министр Венгрии последовательно побывал в Киеве, Москве, Пекине, обсуждая урегулирование конфликта на Украине с лидерами этих стран. После этого он направился в Вашингтон на саммит НАТО, где встретился с Дональдом Трампом.

Позже Орбан отправил лидерам стран Евросоюза предложения Будапешта по урегулированию украинского кризиса по итогам миссии в Россию, Китай и США.

Ранее Орбан обрушился с критикой на ЕС за проукраинскую позицию Брюсселя.