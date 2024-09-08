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Лавров заявил об очевидности «агонии Украины»

Лавров: агония Украины на фоне вторжения в Курскую область очевидна

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МИД РФ/РИА Новости

На фоне вторжения украинских войск в Курскую область «агония» Украины становится очевидной для всех. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров журналисту Павлу Зарубину, видеозапись размещена в его Telegram-канале.

«Судороги какие-то, агония, которые мы сейчас наблюдаем, в том числе в рамках так называемой курской акции, очевидны для всех», — сказал Лавров, отвечая на вопрос, можно ли будет когда-то развернуть все антироссийскую риторику на Украине.

По его словам, украинские власти «выполняют заказ Запада» и хотят превратить страну «в нацистскую угрозу Российской Федерации в очередной раз». У них это не выйдет, считает глава МИД РФ.

1 сентября в Кремле заявили, что Россия уже реагирует на нападение на Курскую область «решительными действиями» своей армии. Ответ на вторжение многогранный и не исчерпывается одним ударом.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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