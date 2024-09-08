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Экс-премьер России назвал Зеленского «клоуном» и «обреченным»

Экс-премьер России Степашин назвал Зеленского клоуном и обреченным человеком

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Бывший премьер-министр Российской Федерации Сергей Степашин заявил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский в свое время был «замечательным ведущим», однако сейчас стал обреченным человеком. Его слова приводит ТАСС.

«Кто такой Зеленский? Клоун. Помню по нескольким мероприятиям, где я участвовал, когда мы дружили еще с Украиной, он там выступал как ведущий — замечательный такой был, пел советские песни», — сказал Степашин.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Зеленский является «обреченным человеком».

Также в интервью агентству ТАСС Степашин заявлял, что Вашингтон и Москва будут вести переговоры по Украине, но это произойдет уже после выборов президента США. Степашин отметил, что Вашингтон будет заинтересован в этих переговорах, так как дальнейшее продолжение боевых действий на Украине Соединенным Штатам будет уже невыгодно из-за огромного внутреннего долга в несколько десятков триллионов долларов.

Тогда же он высказывал мнение, что существуют перспективы для переговоров по возвращению России замороженных активов, в том числе, через суд.

Ранее Степашин спрогнозировал, что будет со страной после СВО.

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