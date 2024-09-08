В США увидели намек в заявлении Путина о Харрис

Заявление президента России Владимира Путина о поддержке вице-президента США, кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалы Харрис свидетельствует о том, что РФ безразлично, кто станет главой Белого дома. Об этом в своем блоге на YouTube заявил отставной офицер американской армии Дэниел Дэвис.

«Они таким образом намекают, что им все равно, кто будет президентом Соединенных Штатов», — сказал он.

Как считает Дэвис, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп был бы более предпочтительной для Российской Федерации политической фигурой, так как он неоднократно заявлял о готовности урегулировать конфликт на Украине. Однако, по его мнению, Путин решил поддержать Харрис.

«Они не воспринимают нас всерьез, это ставит нас в неудобное положение», — резюмировал офицер.

7 сентября кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в Висконсине признался, что его обидели слова Путина о том, что Россия будет поддерживать его соперницу, кандидата от демократов Харрис.

Во время Восточного экономического форума на этой неделе президент РФ с иронией прокомментировал выборы в США. Он сказал, что Россия предпочла бы видеть на посту американского президента Джо Байдена, но так как он выбыл из гонки, на передний план вышла его преемница — Харрис. Путин отметил, что ее «заразительный смех» свидетельствует о хорошем настроении, и добавил, что если это так, то, возможно, она воздержится от введения новых санкций против России.

Ранее в Кремле исключили вмешательство России в выборы в США.