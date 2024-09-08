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В США предрекли судьбу Зеленского после провала в Курской области

Полковник Уилкерсон: Зеленский уволил чиновников из-за провала в Курской области

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Heiko Becker/Reuters

Увольнения украинских чиновников связаны с провалом операции ВСУ в Курской области. К такому выводу пришел полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон, интервью которого опубликовал YouTube-канал Judging Freedom.

Военный обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский осознал, что нападение на российский регион было огромной ошибкой. Это стало причиной отставок ответственных за атаку чиновников. Уилкерсон подчеркнул, что теперь у Зеленского есть только два варианта: сбежать вместе со всеми сбережениями или покинуть этот мир.

Британский эксперт Александр Меркурис до этого отмечал, что успехи российской армии на поле боя привели к серьезным кадровым перестановкам на Украине.

Накануне американский журналист Джексон Хинкл заявил, что в США недовольны безумной политикой властей Украины и Владимира Зеленского, его могут отправить в отставку.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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