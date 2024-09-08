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Директор ЦРУ рассказал, когда США видели угрозу ядерного удара со стороны России

Бернс: США подозревали РФ в намерении использовать ядерное оружие в 2022 году

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Amanda Andrade-Rhoades/AP

США подозревали Россию в том, что она в связи с конфликтом на Украине якобы намеревалась использовать тактическое ядерное оружие (ТЯО) осенью 2022 года. Об этом директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс заявил на мероприятии, организованном газетой Financial Times.

Шеф ЦРУ напомнил, что в конце 2022 года он по поручению президента Соединенных Штатов Джо Байдена провел встречу с главой Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным, чтобы «четко разъяснить, какими будут последствия такого рода эскалации».

14 ноября 2022 года в Анкаре по инициативе американской стороны прошли переговоры Нарышкина и Бернса. Телеканал CNN со ссылкой на источник в Совете по нацбезопасности США сообщал, что в ходе встречи директор ЦРУ предупредил главу СВР о последствиях применения ядерного оружия Россией. По информации канала, украинская проблематика во время переговоров не обсуждалась. Что еще обсуждали главы разведок — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что Запад от отчаяния может применить ядерное оружие на Украине.

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