Блинкен отправится в Великобританию

Госсекретарь США Энтони Блинкен 9-10 сентября посетит Великобританию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

Он намерен обсудить с властями страны военное сотрудничество, оказание помощи Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

По словам Миллера, руководитель американского внешнеполитического ведомства «откроет стратегический диалог» между Лондоном и Вашингтоном. В британской столице Блинкен встретиться с должностными лицами высокого ранга, чтобы обсудить международную повестку, в том числе — важнейшие темы, включая Индо-Тихоокеанский регион и партнерство по AUKUS (трехстороннее военное партнерство Австралии, Великобритании и США).

Накануне Энтони Блинкен заявил, что надеется на скорую встречу с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Блинкен назвал главу ведомства своим давним партнером и выразил уверенность в том, что они продолжат хорошую работу и тесное сотрудничество, налаженное его предшественником Дмитрием Кулебой.

Ранее Блинкен заявил, что сделка о перемирии в секторе Газа почти согласована.