В ЦИК сочли незаконными методички КПРФ по наблюдению за выборами

Председатель Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова поручила направить обращение главе КПРФ (Коммунистической партии РФ) Геннадию Зюганову из-за распространения некоторыми членами партии нарушающих закон методичек, передает ТАСС.

«В интернете распространяются якобы методические материалы в помощь членам избирательной комиссии и наблюдателям от КПРФ, но в этих методичках содержатся посылы, которые противоречат закону, дезориентируют членов комиссии от КПРФ», — сказала глава ЦИК.

Она отметила, что материалы представляют собой «трафареты жалоб», которыми, по ее мнению, хотят «завалить комиссии».

Памфилова также упомянула, что аналогичные материалы распространялись во время выборов президента, но после обращения к Зюганову со стороны КПРФ последовала «адекватная реакция».

При этом глава ЦИК подчеркнула, что форм для наблюдения за голосованием «более чем достаточно, главное — ими пользоваться»: очно и дистанционно осуществляется бесперебойный видеоконтроль.

Выборы в Мосгордуму проходят с 6 по 8 сентября. В столице открылись 1440 избирательных участков, на которых можно проголосовать с 8:00 до 20:00 в течение трех дней.

Ранее Памфилова удивилась, что во «всегда активной» Москве нет жалоб по выборам.