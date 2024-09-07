В ЦИК РФ опровергли «выдавливание» традиционных форм голосования в Москве

Все сообщения о том, что в Москве якобы пытаются вытеснить традиционную форму голосования на выборах, являются ложью. Об этом в ходе брифинга заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, пишет ТАСС.

Она обратила внимание, что сейчас большинство жителей российской столицы привержены новому способу голосования на выборах. Но из-за этого в информационном пространстве начали появляться спекуляции о постепенном отказе в Москве от голосования с помощью бюллетеней.

«Спекуляции о том, что полностью будет выдавлено традиционное голосование в Москве <...> это неправда. Существует федеральное законодательство, которое обязывает исполнять конституционные права», — подчеркнула Памфилова.

По ее словам, не все граждане имеют возможность заранее подать заявление для голосования в новом формате. Для таких случаев и существуют другие процедуры, позволяющие принять участие в выборах.

С 6 по 8 сентября в российской столице проходят выборы в Московскую городскую думу. Также жителям нескольких районов предстоит проголосовать за муниципальных депутатов.

У граждан есть возможность проголосовать как на избирательном участке, так и онлайн. При этом в первые 4,5 часа после начала выборов в Москве системой дистанционного электронного голосования воспользовались более 1 млн человек, и сейчас их число продолжает расти.

Ранее президент РФ Владимир Путин в онлайн-формате проголосовал на выборах в столице.