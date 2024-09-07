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В США заявили о страхе Вашингтона из-за стремления Турции в БРИКС

Журналист Хинкл: Вашингтон напуган стремлением Турции в БРИКС

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Максим Богодвид/РИА Новости

Вашингтон напуган тем, что Турция, ключевой участник блока НАТО, стремится вступить в БРИКС. Об этом сообщил американский журналист Джексон Хинкл, пишет РИА Новости.

«Турция — это, возможно, самый важный член НАТО, кроме США. И тот факт, что они сейчас обсуждают вступление в БРИКС... США определенно напуганы», — сказал собеседник.

При этом журналист также добавил, что сам поверит во вступление страны в БРИКС, только когда оно произойдет по факту.

2 сентября агентство Bloomberg опубликовало информацию о том, что Турция официально направила заявку на вступление в существующий с 2006 года альянс БРИКС. Сейчас в объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

По мнению экономистов и финансистов, опрошенных «Газетой.Ru», вступление Турции в БРИКС выгодно обеим сторонам. Подробнее — в нашем материале.

Ранее политолог назвал последствия вступления Турции в БРИКС.

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