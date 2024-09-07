Переговоры о предоставлении Украине дальнобойного оружия застопорились

В переговорах Украины и западных стран по поводу снятия ограничений на удары по России консенсус пока не достигнут. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «РБК-Украина».

При этом Зеленский напомнил, как он «работал над использованием соответствующего оружия» по Крыму (тогда разрешение на удары крылатыми ракетами было получено. — Ред.).

«Важно найти ключ хотя бы к одной стране, и тогда другие могут подтянуться», — заявил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что в случае, если ему удастся поехать на Генассамблею ООН в сентябре, он обсудит этот вопрос с президентом США Джо Байденом.

6 сентября сообщалось, что во время встречи на военной базе «Рамштайн» в Германии Зеленский призвал западных союзников позволить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России. По его мнению, для России это станет мотивацией для начала мирных переговоров и конфликт удастся завершить уже этой осенью.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что Зеленский совершенно оторван от реальности.