Путину доложили о поездках главы МАГАТЭ на Курскую и Запорожскую АЭС

Руководитель госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев проинформировал президента России Владимира Путина о результатах визитов главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую и Курскую АЭС. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос агентства, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что президент «принял к сведению» эту информацию. Личных контактов у Путина и Гросси не было.

6 сентября в Калининграде прошла рабочая встреча главы госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева и главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси. Главной темой обсуждения стала безопасность Курской и Запорожской атомных электростанций в свете возможных военных угроз и атак на них. Перед этим глава МАГАТЭ побывал на обеих станциях.

4 сентября, Лихачев высказался об оценке ситуации на Курской и Запорожской АЭС. По его словам, она не становится лучше, а угрозы атак сохраняются. Он отметил, что позиции Международного агентства по атомной энергии и «Росатома» расходятся в части оценки виновников угроз Запорожской АЭС и заявил, что будет убеждать МАГАТЭ в детализации причин. Лихачев подчеркнул, что «Росатом» готов в некоторых случаях идти на встречу МАГАТЭ в организационных вопросах. Он назвал ЗАЭС российской станцией, поэтому правила ее безопасности будет определять РФ.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что АЭС не могут быть военной целью.