В США заявили о попытках КНР влиять на выборы на уровне штатов

Китай пытается влиять на ход выборов в США на уровне штатов и на местном уровне. Об этом в ходе брифинга заявил представитель аппарата директора национальной разведки США, передает ТАСС.

По его словам, КНР концентрирует внимание на выборах нижестоящих уровней. Он добавил, что Пекин пытается выстроить отношения с американскими должностными лицами и структурами на уровне штатов и на местном уровне.

В разведке США связывают это с тем, что китайцы воспринимают Вашингтон как в основном противодействующий Пекину.

»«Вероятно, этот вывод и объясняет более значительную заинтересованность Пекина в некоторых избирательных гонках, не относящихся к президентской», — заключил чиновник.

В июне президент США Джо Байден заявил, что Китай вмешивается в выборы главы США. По его словам, у американской стороны есть соответствующие доказательства.

После этого официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в США и призывает прекратить распространение недостоверной информации.

Ранее в Китае заявили, что желают дружить с США.