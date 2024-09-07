Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили о попытках КНР влиять на выборы на уровне штатов

Разведка США заявила, что Китай пытается влиять на выборы на уровне штатов

close
Антон Денисов/РИА Новости

Китай пытается влиять на ход выборов в США на уровне штатов и на местном уровне. Об этом в ходе брифинга заявил представитель аппарата директора национальной разведки США, передает ТАСС.

По его словам, КНР концентрирует внимание на выборах нижестоящих уровней. Он добавил, что Пекин пытается выстроить отношения с американскими должностными лицами и структурами на уровне штатов и на местном уровне.

В разведке США связывают это с тем, что китайцы воспринимают Вашингтон как в основном противодействующий Пекину.

»«Вероятно, этот вывод и объясняет более значительную заинтересованность Пекина в некоторых избирательных гонках, не относящихся к президентской», — заключил чиновник.

В июне президент США Джо Байден заявил, что Китай вмешивается в выборы главы США. По его словам, у американской стороны есть соответствующие доказательства.

После этого официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в США и призывает прекратить распространение недостоверной информации.

Ранее в Китае заявили, что желают дружить с США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами