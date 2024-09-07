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Путин рассказал об участвующих в СВО москвичах

Путин заявил, что в СВО участвуют тысячи жителей Москвы

Тысячи москвичей в настоящее время принимают участие в специальной военной операции (СВО), заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства обратился к жителям российской столицы по случаю Дня города. Он поздравил граждан с 877-летием Москвы и обратил внимание, что в самые сложные этапы истории они остро чувствовали свою ответственность за страну и совершали ратные подвиги.

«Сегодня вместе с жителями всех российских регионов тысячи москвичей сражаются на передовой специальной военной операции», — отметил Путин.

Он добавил, что столица РФ продолжает поддерживать Донецкую народную республику (ДНР) и Луганскую народную республику (ЛНР). То же касается приграничных регионов страны, уточнил президент.

7 сентября российский лидер приехал в концертный зал «Зарядье», где выступил с торжественной речью в честь Дня города Москвы.

Ожидается, что в течение двух дней на различных площадках в столице будут проходить праздничные мероприятия. Жители и гости населенного пункта смогут посетить экскурсии, мастер-классы, лекции, концерты, а также принять участие в конкурсах.

Ранее Путин назвал первоочередную задачу Вооруженных сил РФ в зоне СВО.

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