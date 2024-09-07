Молдавия постепенно перестает быть независимой, поскольку развитие страны диктуется извне. Об этом в эфире телеканала GRT заявил бывший глава Конституционного суда Молдавии Дмитрий Пулбере.

«Мы являемся очевидцами того, что ситуация в стране, особенно в последние годы, диктуется так называемыми партнерами по развитию», — подчеркнул он.

По словам Пулбере, Молдавия больше не имеет права независимого голоса на международной арене благодаря действиям властей. Он добавил, что само понятие «независимость» обесценилось в государстве, в связи с чем люди перестали верить в страну как в независимую силу.

До этого депутат Молдавии от блока «Победа» Василий Боля заявил, что курс властей Молдавии на интеграцию в ЕС может привести страну к колонизации Евросоюзом.

Ранее Додон рассказал о рисках потери молдавской идентичности.