Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шольц оценил свои шансы на переизбрание на пост канцлера Германии

Канцлер Германии Шольц выразил уверенность в своем переизбрании в 2025 году

close
Liesa Johannssen/Reuters

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность, что в 2025 году ему удастся переизбраться на второй срок. Политик сделал соответствующее заявление в ходе интервью для газеты Tagesspiegel.

По его словам, он намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы немецкого правительство от Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

«Я твердо верю в то, что СДПГ и я в 2025 году получим настолько сильный мандат, что сможем возглавить следующее правительство», — сказал Шольц.

Он добавил, что его участие в электоральном процессе поддержали многие чиновники. В том числе речь идет о министре обороны страны Борисе Писториусе. Немецкие журналисты считают, что с главой военного ведомство у Социал-демократической партии Германии будет больше шансов на победу на предстоящих парламентских выборах.

Также во время беседы главе правительства задали вопрос, не деморализует ли его мысль о еще четырех годах правления. В ответ Шольц подчеркнул, что является «бегуном в хорошей форме».

1 сентября в Саксонии и Тюрингии состоялись выборы в земельные парламенты. Среди других политических объединений на них была представлена и СДПГ, но потерпела поражение. В обоих регионах победила «Альтернатива для Германии» (30,5%), а Социал-демократическая партия Германии не смогла войти даже в тройку политических объединений с лучшим результатом.

Ранее в Германии напали на политика от СДПГ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами