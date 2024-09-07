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Канцлер Германии и президент Казахстана проведут переговоры в Астане

Токаев и Шольц проведут переговоры в Казахстане 16-17 сентября

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Liesa Johannssen/Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и канцлер Германии Олаф Шольц проведут переговоры в Астане 16-17 сентября. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Шольц посетит Казахстан по приглашению Токаева.

Помимо двухсторонней встречи состоится вторая встреча в формате «Центральная Азия + Германия».

В августе стало известно, что дочка итальянской Eni начала прокачку казахстанской нефти в Германию.

ФРГ и Казахстан в конце 2022 года заключили договор о закупке нефти с транспортировкой по нефтетрубе «Дружбе» для обеспечения дополнительных объемов для нефтеперерабатывающего завода в городе Шведте и замены российской нефти. В рамках этих договоренностей «Казтрансойл» в минувшем году поставил в ФРГ 993 тысячи тонн нефти. А на текущий год, согласно договоренностям Астаны и Москвы, объем транзита нефти по «Дружбе» в сторону Германии составляет до 1,2 млн тонн.

Ранее Токаев утвердил закон о транспортировке нефти РФ в Китай через Казахстан.

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