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Беспилотник атаковал здание Верховной рады в Киеве

Депутат Рады Бужанский: беспилотник атаковал здание Верховной рады в Киеве

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РИА Новости

Здание Верховной рады подверглось атаке неизвестного беспилотника. Об этом сообщил депутат Рады Максим Бужанский, передает украинское издание «Политика Страны».

Как отметил депутат, беспилотник «был сбит у порога». Дополнительная информация пока неизвестна.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сожалеет, что Вооруженные силы страны не могут ударить по Кремлю из дальнобойного оружия, переданного Киеву западными союзниками.

По его словам, оружие, которое есть у партнеров Украины, имеет дальность около 200 км.

6 сентября 2024 года Зеленский на встрече в формате «Рамштайн» призвал завершить боевые действия осенью. При этом он вновь попросил у Запада разрешения бить по объектам на территории России — это, по мнению президента Украины, должно «мотивировать» Москву «искать мира».

Ранее российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении.

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