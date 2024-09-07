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Журналист Карлсон назвал причину введения США санкций против российских СМИ

Карлсон: США глушат критику администрации Байдена санкциями против СМИ РФ

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Amr Alfiky/Reuters

Администрация президента США Джо Байдена вводит ограничения на вещание российских СМИ, чтобы заглушить критику в адрес действующих американских властей. Такое мнение выразил журналист Такер Карлсон на своей странице в социальной сети X.

«По сути, минюст в администрации Байдена глушит критику администрации Байдена. Не знаю, я схожу с ума или что-то упускаю. Как это вообще разрешено?» — написал он.

4 сентября телеканал CNN сообщил, что администрация Байдена планирует обвинить Россию во вмешательстве в выборы. В публикации говорится, что «основным источником дезинформации» власти США считают медиагруппу Russia Today (RT) и хотят провести ее проверку.

В этот же день Минфин США ввел санкции против RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. В министерстве заявили, что американские власти предъявили им обвинения в нарушении закона об иноагентах.

5 сентября официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова предупредила США об ответных мерах на санкции против медиагруппы «Россия сегодня».

Ранее Кадыров отреагировал на санкции США против российских СМИ.

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