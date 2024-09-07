Блинкен созвонился с новым главой МИД Украины

Andrij Sybiha/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Госсекретарь Энтони Блинкен по телефону пообщался с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

«Госсекретарь поздравил Сибигу с его новой должностью и подчеркнул неизменную силу партнерства Соединенных Штатов с Украиной, включая продолжающуюся военную, экономическую и гуманитарную поддержку для поддержания борьбы Украины против российской агрессии и ускорения восстановления экономики Украины», — говорится в заявлении Госдепа.

Согласно пресс-релизу, дипломаты также обсудили будущие двусторонние контакты и Блинкен подтвердил поддержку США мероприятий, запланированных Украиной на неделю открытия Генассамблеи ООН.

Рада утвердила Сибигу на пост министра иностранных дел Украины вместо Дмитрия Кулебы 5 сентября. Рокировка в руководстве дипкорпуса республики не стала неожиданностью — слухи о ее подготовке ходили с весны. «Газета.Ru» рассказывала, чем известен новый министр.

Ранее была названа задача Сибиги.