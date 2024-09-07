Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Блинкен созвонился с новым главой МИД Украины

Госдеп сообщил о телефонном разговоре Бликена с Сибигой

close
Andrij Sybiha/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Госсекретарь Энтони Блинкен по телефону пообщался с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

«Госсекретарь поздравил Сибигу с его новой должностью и подчеркнул неизменную силу партнерства Соединенных Штатов с Украиной, включая продолжающуюся военную, экономическую и гуманитарную поддержку для поддержания борьбы Украины против российской агрессии и ускорения восстановления экономики Украины», — говорится в заявлении Госдепа.

Согласно пресс-релизу, дипломаты также обсудили будущие двусторонние контакты и Блинкен подтвердил поддержку США мероприятий, запланированных Украиной на неделю открытия Генассамблеи ООН.

Рада утвердила Сибигу на пост министра иностранных дел Украины вместо Дмитрия Кулебы 5 сентября. Рокировка в руководстве дипкорпуса республики не стала неожиданностью — слухи о ее подготовке ходили с весны. «Газета.Ru» рассказывала, чем известен новый министр.

Ранее была названа задача Сибиги.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами