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В США не поверили в обвинения Вашингтона против российских СМИ

Политик Рамасвами заявил, что не верит в обвинения против российских СМИ

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CNP/AdMedia/Global Look Press

Бывший кандидат на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что не верит заявлениям Вашингтона о попытке российских СМИ вмешаться в американские выборы. Об этом он сказал в беседе с журналистом Такером Карлсоном.

«Я не куплюсь на то, что они (администрация США. — «Газета.Ru») пытаются продать», — заявил политик. Он напомнил, что Белый дом и ранее выступал с такими обвинениями накануне выборов. В этом прослеживается «некая модель поведения» Вашингтона, считает Рамасвами.

4 сентября телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена планирует обвинить Россию во вмешательстве в выборы. В публикации говорится, что «основным источником дезинформации» власти США считают медиагруппу Russia Today (RT) и хотят провести ее проверку.

В этот же день Минфин США ввел санкции против RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. В министерстве заявили, что американские власти предъявили им обвинения в нарушении закона об иноагентах.

6 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «чушью» звучащие в США обвинения во вмешательстве России в американские выборы.

Ранее в ЕС признали, что российский контент широко доступен, несмотря на санкции.

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Выборы в США — 2024
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