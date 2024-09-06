Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маск оценил слова Путина о «поддержке» Харрис

Маск счел интересными слова Путина о поддержке Россией Харрис

close
AP/РИА Новости

Основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск посчитал интересными слова президента России Владимира Путина о том, что Москва будет поддерживать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис. Об этом предприниматель сообщил в соцсети X.

«Интересно», - написал Маск в ответ на новость одного из пользователей о высказывании российского лидера.

Во время Восточного экономического форума на этой неделе Путин с иронией прокомментировал выборы в США. Он отметил, что РФ предпочла бы видеть на посту американского президента Джо Байдена, но так как он выбыл из гонки, на передний план вышла его преемница — вице-президент Камала Харрис. Путин сказал, что ее «заразительный смех» свидетельствует о хорошем настроении, и добавил, что если это так, то, возможно, она воздержится от введения новых санкций против России.

Администрация США негативно отнеслась к словам политика. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джон Кирби призвал президента России прекратить обсуждать американские выборы и подчеркнул, что подобные заявления неуместны и лишь усиливают напряженность в двусторонних отношениях.

Ранее Трамп отреагировал на заявление Путина о «поддержке» Харрис.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами