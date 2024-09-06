Маск оценил слова Путина о «поддержке» Харрис

Основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск посчитал интересными слова президента России Владимира Путина о том, что Москва будет поддерживать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис. Об этом предприниматель сообщил в соцсети X.

«Интересно», - написал Маск в ответ на новость одного из пользователей о высказывании российского лидера.

Во время Восточного экономического форума на этой неделе Путин с иронией прокомментировал выборы в США. Он отметил, что РФ предпочла бы видеть на посту американского президента Джо Байдена, но так как он выбыл из гонки, на передний план вышла его преемница — вице-президент Камала Харрис. Путин сказал, что ее «заразительный смех» свидетельствует о хорошем настроении, и добавил, что если это так, то, возможно, она воздержится от введения новых санкций против России.

Администрация США негативно отнеслась к словам политика. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джон Кирби призвал президента России прекратить обсуждать американские выборы и подчеркнул, что подобные заявления неуместны и лишь усиливают напряженность в двусторонних отношениях.

Ранее Трамп отреагировал на заявление Путина о «поддержке» Харрис.