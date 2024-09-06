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ЕС выделит Франции сотни миллионов евро из российских активов для Украины

ЕС выделит Франции 300 млн евро из российских активов на поставки оружия Украине

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Depositphotos

Европейский союз выделит до конца текущего года Франции €300 млн из доходов от замороженных российских активов на поставки оружия Украине. Об этом сообщается на сайте французского министерства обороны.

»Еврокомиссия направит Главному управлению вооружений в текущем году €300 млн для оперативной закупки для Украины боеприпасов, артиллерии и ПВО», — сказано в сообщении.

29 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия Европейского союза в отношении активов РФ будут иметь последствия.

В тот же день глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сказал, что ЕС уже начал направлять доходы от замороженных российских активов на оплату военной помощи Украине. По его словам, речь идет о €1,4 млрд.

Боррель также отметил, что Евросоюз меняет логику поддержки Украины. Брюссель заменяет возмещение странам-участницам затраты за уже оплаченные военные поставки Киеву на предварительное финансирование подобных закупок из доходов от российских активов, уточнил он.

Ранее Венгрия помешала Евросоюзу отправить прибыль с заблокированных российских активов на оружие для ВСУ.

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