Новый глава МИД Украины пообщался с коллегой из Польши на польском языке

Andrij Sybiha/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по телефону обсудил со своим польским коллегой Радославом Сикорским «исторические проблемы» в отношениях двух стран. Об этом сообщает польское внешнеполитическое ведомство.

Отмечается, что беседа проходила на польском языке. Стороны «обсудили возможные решения исторических проблем в польско-украинских отношениях» и «планы двустороннего сотрудничества в будущем». Кроме того, министры говорили о ситуации «на передовой» российско-украинского конфликта.

«Это была первая беседа с министром Сибигой в его новом качестве министра иностранных дел Украины», — подчеркнули в польском МИД.

О назначении Андрея Сибиги на пост главы внешнеполитического ведомства Украины стало известно 5 сентября. До того он был заместителем министра.

Подробнее о нем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Верховная рада утвердила отставку главы МИД Украины Кулебы.